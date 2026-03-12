Suspeição de Toffoli se estende a todas as ações do caso Master no STF

247 – O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que sua decisão de se declarar suspeito para atuar em processos ligados ao caso Master tem alcance amplo e vale para todas as ações, atuais e futuras, relacionadas ao tema. A informação foi publicada pela coluna de Manoela Alcântara, do Metrópoles, e inclui, entre outros desdobramentos, o referendo na Segunda Turma sobre a prisão de Daniel Vorcaro.

Segundo a reportagem, Toffoli declarou à coluna que a suspeição, adotada por “questões de foro íntimo”, não se limita a um processo específico, mas abrange todo o conjunto de ações vinculadas ao caso Master no STF. A posição do ministro aprofunda um movimento já iniciado no mês passado, quando ele deixou a relatoria do inquérito relacionado ao caso.

Com a saída de Toffoli da condução do inquérito, o processo foi redistribuído ao ministro André Mendonça, que também integra a Segunda Turma da Corte. Foi Mendonça quem determinou a prisão de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que está na Penitenciária Federal de Brasília.

A prisão do banqueiro ocorreu no contexto da terceira fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal na quarta-feira, 4 de março. De acordo com os investigadores, a ofensiva tem como objetivo apurar a possível prática dos crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos.

Suspeição alcança julgamento sobre prisão de Vorcaro

A manifestação de Toffoli tem efeito direto sobre o referendo, na Segunda Turma do STF, da decisão que manteve Daniel Vorcaro preso. Antes de formalizar sua suspeição nesse caso, o ministro já havia se afastado de outra frente sensível envolvendo o Banco Master.

Também nesta quarta-feira, Toffoli se declarou suspeito para relatar um mandado de segurança que pede a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar a relação entre o Banco Master e o Banco de Brasília, o BRB, na Câmara dos Deputados.

Na decisão, o ministro escreveu: “Declaro minha suspeição por motivo de foro íntimo. Determino à Secretaria Judiciária que encaminhe o processo à presidência desta Suprema Corte para a adoção das providências que julgar pertinentes”.

Após o reconhecimento da suspeição, o sistema do STF fez nova distribuição do mandado de segurança, e o processo foi encaminhado ao ministro Cristiano Zanin.

Reorganização de processos no Supremo

A decisão de Toffoli provoca uma reorganização importante na tramitação dos casos ligados ao Banco Master dentro do Supremo. Ao indicar que não participará de nenhuma ação conectada ao tema, o ministro retira seu nome de uma frente de processos que envolve investigação criminal, medidas cautelares e questionamentos de natureza política e institucional.

Na prática, a abrangência anunciada por Toffoli significa que novos casos eventualmente vinculados ao episódio também deverão ser redistribuídos, evitando sua participação em qualquer deliberação futura sobre o assunto. Trata-se de uma medida com efeitos processuais relevantes, sobretudo em um caso que já alcança diferentes frentes de apuração e disputa judicial.

Caso envolve investigação criminal e pressão política

O caso Master ganhou novas dimensões com a prisão de Daniel Vorcaro e com o avanço das investigações da Polícia Federal. Ao mesmo tempo, a tentativa de instalação de uma CPI para apurar a relação entre o Banco Master e o BRB mostra que o episódio já extrapola a esfera estritamente criminal e alcança também o terreno político.

Nesse cenário, a decisão de Toffoli de se declarar suspeito em todos os processos relacionados ao caso tende a ter impacto sobre a dinâmica interna do STF e sobre a condução dos próximos passos judiciais. Com relatorias redistribuídas entre André Mendonça e Cristiano Zanin, o Supremo passa a reorganizar a análise de um caso que segue produzindo fortes repercussões.

O que está em jogo no caso Master

A abrangência da suspeição de Toffoli indica que o STF trata o caso com cautela institucional, diante da multiplicidade de processos e da sensibilidade política e jurídica do tema. O referendo da prisão de Vorcaro, a investigação conduzida pela PF e a discussão sobre eventual CPI formam hoje os principais eixos do caso.

Ao afirmar que sua decisão vale para todas as ações do caso Master, Toffoli delimita de maneira clara sua posição e estabelece um marco processual importante no Supremo. A partir disso, caberá a outros ministros conduzir os processos já em curso e os que ainda possam surgir em torno do Banco Master e de seus desdobramentos.