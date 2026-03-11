Toffoli se declara suspeito para participar de análise do caso da prisão de Vorcaro

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli declarou-se suspeito para analisar a decisão que resultou na prisão de Daniel Vorcaro, determinada na última quarta-feira (4). Segundo o G1, o próprio magistrado comunicou o afastamento do caso.

"Declaro a minha suspeição por motivo de foro íntimo, a partir desta fase investigativa", disse o magistrado. A manifestação do ministro ocorre no contexto de investigações relacionadas ao chamado caso Master, que envolve apurações sobre o Banco Master.

Suspeição declarada por foro íntimo

Ao justificar a decisão, Toffoli afirmou que a suspeição decorre de um motivo de foro íntimo, sem detalhar as razões específicas. No despacho, o ministro registrou formalmente sua posição e determinou o encaminhamento do processo.

"Declaro minha suspeição por motivo de foro íntimo. Determino à Secretaria Judiciária que encaminhe o processo à Presidência desta Suprema Corte para a adoção das providências que julgar pertinentes", afirmou.

Toffoli havia atuado como relator do caso Master no Supremo. Posteriormente, o processo passou à responsabilidade do ministro André Mendonça.

Como funciona a análise de decisões criminais no STF

Conforme o regimento interno do STF, processos criminais são analisados pelas turmas da Corte. Nesses casos, decisões individuais — como ordens de prisão — devem ser posteriormente submetidas ao colegiado do qual o relator faz parte.

Esse colegiado avalia se mantém ou não a decisão inicialmente tomada. Mesmo após deixar a relatoria do caso Master, Toffoli continuava como integrante da turma responsável pela análise do processo.

Segundo interlocutores do STF, a Corte não havia reconhecido formalmente impedimento ou suspeição do ministro para participar do julgamento após a mudança de relator. Assim, cabia ao próprio magistrado avaliar se deveria se declarar impedido.

Novo relator para ação sobre CPI do Banco Master

Nesta quarta-feira, Toffoli também se declarou suspeito para relatar um pedido apresentado pelo deputado Rodrigo Rollemberg (PSB-DF). A ação solicita a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Câmara dos Deputados para investigar possíveis irregularidades financeiras relacionadas ao Banco Master.

Com a declaração de suspeição, foi realizado novo sorteio para definir o relator do processo. O ministro Cristiano Zanin passou a ser responsável pela análise do pedido no Supremo Tribunal Federal.