Lindbergh pede à PGR que investigue repasses de cunhado de Vorcaro a Bolsonaro

247 - O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) apresentou nesta quinta-feira (12) uma representação criminal solicitando a abertura de investigação sobre supostas doações eleitorais relacionadas ao núcleo empresarial do Banco Master. O pedido foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República (PGR) e à Polícia Federal. A informação foi divulgada pela coluna da jornalista Milena Teixeira, do Metrópoles. A ação solicita a apuração de transferências milionárias atribuídas ao empresário Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro.

“Se recursos ligados ao escândalo do Banco Master foram utilizados para irrigar campanhas ou até contas pessoais de lideranças políticas, estamos diante de algo que pode configurar um dos mais graves esquemas de corrupção e promiscuidade entre dinheiro privado suspeito e poder político dos últimos anos. O Brasil não pode aceitar que estruturas investigadas por fraudes bilionárias tentem comprar influência política. É preciso investigar até as últimas consequências”, afirmou Lindbergh.

De acordo com a representação apresentada pelo deputado, as doações atribuídas a Zettel teriam alcançado aproximadamente R$ 5 milhões e sido destinadas às campanhas de Jair Bolsonaro (PL) e Tarcísio de Freitas durante as eleições de 2022. O deputado pede que as autoridades investiguem a origem e a legalidade dessas movimentações financeiras.

Além das transferências para campanhas eleitorais, o documento também solicita esclarecimentos sobre um suposto depósito de cerca de R$ 3 milhões diretamente na conta pessoal de Jair Bolsonaro. O valor teria sido mencionado publicamente pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto.

Preso na Penitenciária Federal de Brasília (DF), Daniel Vorcaro é investigado por envolvimento em um esquema de fraudes financeiras. De acordo com reportagem publicada nesta quinta (12) pelo jornal O Globo, informativos bancários enviados ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontaram que Fabiano Zettel movimentou R$ 99,4 milhões entre 11 de junho de 2021 e 26 de janeiro de 2022.

Já Bolsonaro, que teria sido beneficiado com doações do pastor, está detido no Distrito Federal após condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 27 anos de prisão no inquérito da trama golpista.