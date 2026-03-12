Caso Master: cunhado de Vorcaro movimentou quase R$ 100 mi em apenas sete meses

247 - O empresário Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, movimentou quase R$ 100 milhões em sua conta bancária ao longo de sete meses, segundo documentos analisados no âmbito do chamado caso Master. As transações registradas indicam um fluxo financeiro considerado incompatível com a renda declarada pelo empresário.

Os dados, segundo o G1, constam de um parecer técnico com detalhes das movimentações financeiras atribuídas a Zettel. De acordo com o relatório, os registros indicam entradas e saídas de valores expressivos na conta do empresário durante o período investigado.

Movimentação milionária em sete meses

Os documentos apontam que, no intervalo analisado, R$ 49,9 milhões foram depositados na conta de Zettel, enquanto R$ 49,3 milhões foram transferidos para outras contas, resultando em um fluxo médio mensal de aproximadamente R$ 14,2 milhões.

Esse volume de movimentações chamou a atenção das autoridades porque a renda declarada pelo empresário seria de R$ 66,7 mil, valor considerado incompatível com o montante que transitou pela conta.

“Não podemos desconsiderar que as movimentações em conta estão incompatíveis com a capacidade financeira declarada, bem como a conta aparentemente está sendo utilizada para o trânsito de recursos de terceiros, além do mais apresentou depósito expressivo através de cheque, pagamentos diversos, transferências eletrônicas de mesma titularidade que entram e saem da conta, incomuns com o perfil de pessoa física, dificultando a identificação da origem e destinação de parte dos recursos, bem como, recebimento de recursos com envio imediato, de valores expressivos, sem causa aparente”, registra o parecer técnico, de acordo com a reportagem.

Transferências para fundos e empresas

Entre os valores recebidos por Zettel, o maior montante — R$ 36,6 milhões — teve origem em seu próprio escritório de advocacia, conforme apontam os registros analisados.

Também foram identificadas movimentações ligadas à Moriah Asset, gestora criada por Zettel em 2019. A empresa atua com participações em negócios dos setores de saúde, bem-estar e mídia. As atividades da Moriah Asset estão suspensas desde o último dia 4 por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

No sentido contrário das entradas, os documentos indicam que a maior parte dos repasses feitos pelo empresário foi destinada ao Fundo Leal, totalizando R$ 25,6 milhões. Zettel é o único proprietário do fundo.

O Fundo Leal é cotista de outro fundo, o Arleen, responsável por adquirir, em setembro de 2021, a participação da Maridt, empresa pertencente à família do ministro do STF Dias Toffoli. O negócio foi registrado na Junta Comercial do Paraná no valor de R$ 3,1 milhões.

Dados da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) indicam ainda que o fundo Arleen investiu R$ 20,7 milhões nas empresas responsáveis pelo empreendimento, identificadas como DGEP e Tayayá.

Repasses para irmão de ex-diretor do BC

O parecer também registra que Zettel realizou transferências que somam R$ 1,5 milhão para o empresário Luís Roberto Neves, em dois depósitos de R$ 750 mil cada. Neves é irmão de Paulo Sérgio Neves de Souza, ex-diretor de Fiscalização do Banco Central.

No âmbito do caso, o ministro responsável determinou ainda medidas cautelares, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica, a entrega de passaportes e a proibição de contato com investigados ou testemunhas.

Fabiano Zettel é casado com Natália Vorcaro, irmã de Daniel Vorcaro. Além da atuação empresarial, ele também é pastor da Igreja Batista da Lagoinha e ganhou projeção no meio empreendedor com iniciativas envolvendo redes de alimentação e uma academia de alto padrão.