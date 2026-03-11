CPI do Crime Organizado aprova quebra de sigilos de Fabiano Zettel

247 - A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado aprovou nesta quarta-feira (11) uma série de medidas investigativas que incluem a quebra de sigilos fiscal, telefônico e telemático de pessoas relacionadas à apuração sobre possíveis vínculos entre instituições financeiras e atividades ilícitas. As decisões foram tomadas durante a votação, em bloco, de 27 requerimentos apresentados ao colegiado.

Entre os alvos da decisão está Fabiano Zettel, cunhado do empresário Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. A comissão também autorizou a quebra de sigilos e o envio de relatórios de inteligência financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) referentes a Luiz Philippi Machado de Moraes Mourão, conhecido como “Sicário”, que morreu após ser preso.

As medidas fazem parte de uma nova etapa das investigações conduzidas pela CPI, que busca aprofundar a análise de movimentações financeiras e possíveis conexões entre indivíduos investigados e organizações criminosas. O colegiado pretende utilizar os dados obtidos para identificar fluxos de recursos e eventuais irregularidades.

No caso de Mourão, além da quebra de sigilos, os parlamentares aprovaram um requerimento solicitando ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça informações relacionadas à morte do investigado. Mendonça é o relator do chamado “caso Master” no tribunal.

A comissão também aprovou a convocação de Marilson Roseno da Silva, apontado como suspeito de integrar um grupo conhecido como “a Turma”. Além dele, foram convocados os servidores do Banco Central Paulo Sérgio Neves de Souza e Bellini Santana, que, segundo suspeitas levantadas na investigação, teriam favorecido o Banco Master.

Paralelamente às convocações, a CPI decidiu enviar convites a diversas autoridades para prestar esclarecimentos ao colegiado. Entre os convidados estão os ministros do STF Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o comandante do Exército, general Tomás Miguel Ribeiro Paiva.

Os parlamentares também aprovaram um requerimento para obter informações da empresa de gestão de aeronaves Prime You. A companhia já teve Daniel Vorcaro entre os integrantes de seu quadro societário, o que motivou o interesse da comissão em acessar dados e documentos relacionados à empresa.