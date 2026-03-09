CPI das Pirâmides pode convocar Valdemar após prisões de Vorcaro e Zettel

247 - O deputado estadual Paulo Fiorilo (PT), vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Pirâmides Financeiras da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), informou que o colegiado poderá ouvir o presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar da Costa Neto. A reunião da CPI está marcada para a próxima quarta-feira (11), às 11h, quando os integrantes da comissão deverão analisar a proposta de cronograma de trabalho e avaliar requerimentos relacionados a convocações, oitivas e pedidos formais de esclarecimento.

Ao destacar a importância de convocar Valdemar Costa Neto, o parlamentar petista mencionou também o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e o seu cunhado Fabiano Zettel. Os dois estão detidos por envolvimento em um esquema de fraudes financeiras.

“Essa triangulação precisa ser explicada. Com Daniel Vorcaro e Fabiano Zettel presos, é fundamental que as ramificações no estado de São Paulo sejam investigadas, para evitar que mais trabalhadores e aposentados tenham suas reservas prejudicadas em operações de alto risco”, afirmou Fiorilo.

Entre os pedidos apresentados está o requerimento que solicita o depoimento de Valdemar da Costa Neto. A solicitação foi motivada por declarações recentes do dirigente partidário divulgadas pela imprensa, nas quais ele afirmou que prefeitos de municípios paulistas estariam sendo procurados para adquirir títulos e ações associados ao extinto Banco Master.

Além dessa convocação, Fiorilo também protocolou um pedido para que o CEO da Consultoria Crédito e Mercado, Renan Foglia Calamia, compareça à CPI. O objetivo é esclarecer a atuação da empresa na orientação de investimentos realizados por institutos de previdência de municípios do estado de São Paulo.

Segundo os documentos apresentados à comissão, a consultoria teria participado da formalização de aplicações realizadas por institutos de previdência em fundos vinculados ao Banco Master, especialmente no fundo multimercado Horus Vetor.

Pelo menos quatro institutos de previdência municipais realizaram investimentos nesse fundo. Essas entidades também foram acionadas para prestar esclarecimentos à Comissão Processante.

De acordo com o deputado Paulo Fiorilo, a investigação busca compreender possíveis relações entre consultorias financeiras, regimes próprios de previdência municipal e investimentos direcionados para fundos associados ao Banco Master.

O parlamentar destacou a importância de aprofundar as apurações diante das recentes prisões de investigados no caso.