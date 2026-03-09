Vorcaro disse que gastaria US$ 50 mi para prender ex da namorada: "não dura um round comigo"

247 - Mensagens atribuídas ao banqueiro Daniel Vorcaro., controlador do Banco Master, indicam que ele afirmou estar disposto a gastar cerca de US$ 50 milhões, aproximadamente R$ 250 milhões, para prender o ex-jogador da NBA Rony Seikali, ex-marido de sua então namorada, Martha Graeff. Os diálogos foram obtidos pela Polícia Federal no contexto de uma investigação que resultou na prisão do empresário.

As conversas foram reveladas pela coluna de Paulo Cappelli, do portal Metrópoles, e integram o conjunto de provas analisado pela Polícia Federal na apuração que embasou a terceira fase da Operação Compliance Zero.

Mensagens obtidas pela Polícia Federal

Nos diálogos analisados pelos investigadores, Martha Graeff demonstra irritação em relação ao ex-marido ao comentar um telefonema feito por ele à filha do casal, Aya. “Eu tenho horror de escutar a voz dele. Ele ligou pra Aya e ela não queria falar”, escreveu. Na sequência da conversa, Graeff sugere a preparação de material contra o ex-companheiro. “Amor, temos que preparar um dossiê”, afirmou.

Plano de gastar milhões contra ex-jogador

Em resposta, Vorcaro afirma que já havia iniciado providências e que pretendia se dedicar ao assunto após concluir compromissos relacionados ao banco. “Eu dei start em tudo de novo. Vou só esperar concluir negócios do banco e vou me dedicar nisso”, escreveu.

O banqueiro também menciona a possibilidade de mobilizar grandes recursos financeiros para tentar provocar a prisão de Seikali. “Ele não dura um round comigo. Eu gasto 50mm de dólares só pra prender ele. Com dossiê, advogado”, afirmou na troca de mensagens. Em outro momento da conversa, Graeff responde: “tem que dar um susto nele”.

Investigação da Operação Compliance Zero

Os diálogos também mostram discussão sobre a possibilidade de expor publicamente o ex-jogador, o que, segundo as mensagens, poderia influenciar disputas judiciais envolvendo a guarda da filha. “A gente vai expor ele e eu vou pegar a guarda da Aya”, escreveu Graeff.

As mensagens fazem parte do material reunido pela Polícia Federal durante a investigação da Operação Compliance Zero. Na decisão que autorizou a prisão de Vorcaro, o ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça apontou indícios da existência de um possível esquema criminoso que pode envolver integrantes da alta cúpula de órgãos governamentais.