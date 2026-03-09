Zema protocola pedido de impeachment de Moraes por suposta ligação com Daniel Vorcaro

247 - O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), protocolou nesta segunda-feira (9) um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. As informações são do jornal O Estado de São Paulo.

O documento foi apresentado ao Senado e reúne assinaturas do presidente nacional do Novo, Eduardo Ribeiro, além de parlamentares da legenda — com exceção do deputado Ricardo Salles (SP) — e aliados políticos, entre eles o ex-deputado Deltan Dallagnol. A iniciativa ocorre após a divulgação de conversas entre Moraes e o empresário Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master.

Pedido de impeachment é apresentado ao Senado

No requerimento enviado ao Senado, os autores do pedido afirmam que o ministro teria cometido crimes de responsabilidade ao agir de forma incompatível com as funções exercidas no Supremo Tribunal Federal.

Segundo o texto, Moraes teria sido “desidioso no cumprimento do cargo” e teria atuado “de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções”. Essas condutas, de acordo com o documento, poderiam justificar a abertura de um processo de impeachment.

Acusações envolvem relação com Banco Master

O pedido sustenta que Moraes teria participado de encontros reservados com o empresário Daniel Vorcaro para tratar de assuntos relacionados ao grupo empresarial ligado ao Banco Master.

De acordo com o documento apresentado ao Senado, o ministro teria “exercido a advocacia privada – em clara violação desidiosa a dever do cargo judicante de não exercer atividade advocatícia – e ferindo o decoro, a honra e a dignidade do cargo”.

O texto afirma ainda que Moraes “participava, às escondidas, de encontros com o senhor Daniel Bueno Vorcaro para tratar de diversos temas perante autoridades públicas em geral, visando persuadi-las a tomar decisões favoráveis ao grupo empresarial controlado pelo senhor Daniel Bueno Vorcaro”.

Os autores do pedido também mencionam um contrato firmado entre o Banco Master e o escritório de advocacia de Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro. Segundo o documento, “os recursos auferidos pela senhora Viviane Barci de Moraes, por meio de contrato de prestação de serviços de advocacia em favor do Banco Master, são resultado e produto de lavagem ou ocultação de valores”.

O requerimento solicita ainda o afastamento cautelar de Moraes do cargo durante a análise das acusações. O texto afirma que “pleiteia-se o afastamento cautelar do Ministro Alexandre de Moraes de seu cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal”.

Declarações de Zema sobre o caso

Após protocolar o pedido, Zema comentou o episódio em conversa com jornalistas no Congresso Nacional. O governador criticou o que classificou como postura de autoridades diante das denúncias. “Esses envolvidos se julgam acima da lei, se julgam intocáveis”, afirmou. Zema também declarou que “está ficando muito ruim para o Poder Judiciário o que está acontecendo no Brasil”.

O governador ainda criticou o que chamou de silêncio de instituições e autoridades sobre o caso. “Quem está calado é porque está concordando. Quem está omisso está achando que tudo o que está ocorrendo é normal”, disse.

Moraes nega ter trocado mensagens com Vorcaro.

A Secretaria de Comunicação do Supremo Tribunal Federal (STF) divulgou, no início da noite de sexta-feira (6), uma nota a pedido do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, negando conversas entre o ministro e o banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. De acordo com o texto, uma análise técnica realizada em dados telemáticos ligados ao empresário não identificou qualquer contato entre ele e o ministro Alexandre de Moraes.

Décimo pedido de impeachment contra ministros do STF em 2026

O requerimento apresentado por Zema é o décimo pedido de impeachment contra ministros do STF protocolado no Senado apenas em 2026. Alexandre de Moraes já havia sido alvo de outro pedido semelhante após a revelação do contrato entre o Banco Master e o escritório de advocacia ligado à sua esposa. Além disso, o líder da oposição na Câmara dos Deputados, Cabo Gilberto Silva (PL-PB), informou que pretende apresentar outro pedido de impeachment ainda nesta semana.

Outros oito requerimentos protocolados neste ano têm como alvo o ministro Dias Toffoli. As iniciativas também citam suspeitas relacionadas à proximidade entre o magistrado e o Banco Master, controlado por Daniel Vorcaro. Segundo as informações divulgadas, Moraes e Vorcaro teriam utilizado o recurso de visualização única em mensagens para manter o sigilo das conversas.