Zema diz que irá a Brasília pedir impeachment de Alexandre de Moraes após novas denúncias

247 – O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), afirmou nesta sexta-feira que irá a Brasília para pedir o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. A declaração foi feita em uma série de publicações nas redes sociais após a divulgação de reportagem sobre supostas mensagens trocadas entre Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro.

Em publicações feitas em sua conta na plataforma X, Zema criticou a nota divulgada pelo Supremo Tribunal Federal em defesa do ministro e afirmou que a manifestação da Corte não teria esclarecido os fatos. A reportagem citada pelo governador foi publicada pela jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo.

A nota do STF sobre o Alexandre de Moraes, ao invés de esclarecer, gera mais dúvidas.



Dizer que as informações são inverídicas não basta enquanto o tribunal ignora a perícia da PF e a reportagem da Malu Gaspar.



A sociedade não aceita respostas genéricas para fatos tão graves.… — Romeu Zema (@RomeuZema) March 7, 2026

Já pensou se quem conduz o inquérito das fake news usa o STF para divulgar suas próprias informações falsas?



O escritório da esposa do ministro tem um contrato de R$ 129 milhões com o investigado enquanto o próprio ministro conversa com ele. O Brasil exige respeito. (3/3) — Romeu Zema (@RomeuZema) March 7, 2026

Zema questiona nota do STF

Na primeira mensagem publicada, o governador afirmou que a resposta institucional do STF não teria resolvido as dúvidas levantadas pelo caso.

"A nota do STF sobre o Alexandre de Moraes, ao invés de esclarecer, gera mais dúvidas", escreveu.

Zema também afirmou que negar as acusações não seria suficiente sem enfrentar o conteúdo apresentado pela reportagem e pela perícia realizada pela Polícia Federal.

"Dizer que as informações são inverídicas não basta enquanto o tribunal ignora a perícia da PF e a reportagem da Malu Gaspar. A sociedade não aceita respostas genéricas para fatos tão graves", acrescentou.

Críticas ao ministro do STF

Em outra publicação, o governador levantou questionamentos sobre a condução do chamado inquérito das fake news, conduzido por Moraes no Supremo.

"Já pensou se quem conduz o inquérito das fake news usa o STF para divulgar suas próprias informações falsas?", escreveu.

Na sequência, Zema mencionou a existência de um contrato envolvendo o escritório da esposa do ministro e o investigado no caso.

"O escritório da esposa do ministro tem um contrato de R$ 129 milhões com o investigado enquanto o próprio ministro conversa com ele. O Brasil exige respeito", afirmou.

Anúncio de pedido de impeachment

Na última publicação da sequência, o governador declarou que pretende ir pessoalmente a Brasília para pedir o afastamento do ministro do Supremo.

"Não há dúvidas de que Daniel Vorcaro cometeu crimes, e o ministro André Mendonça acertou ao pedir sua prisão naquele momento", escreveu.

Em seguida, anunciou a iniciativa política.

"O que não podemos aceitar é que Alexandre de Moraes continue no STF enquanto esse escândalo abala a confiança dos brasileiros. Por isso, na segunda-feira estarei em Brasília para pedir seu impeachment", afirmou.

As declarações ampliam a pressão política sobre o Supremo Tribunal Federal após a divulgação das reportagens que mencionam a existência de mensagens entre Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro, tema que tem provocado debate no meio político e jurídico.