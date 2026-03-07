Globo contesta Moraes e diz que mensagens entre Vorcaro e ministro foram extraídas e periciadas pela Polícia Federal

247 – O jornal O Globo contestou a versão apresentada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e afirmou que as mensagens trocadas entre o magistrado e o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, foram extraídas e periciadas pela Polícia Federal. Segundo a reportagem, o conteúdo foi obtido por meio de análise técnica realizada diretamente no celular do empresário. O mesmo foi feito pelo Jornal Nacional:

Moraes foi desmentido ao vivo no Jornal Nacional desta sexta-feira. Se o que a Globo informa procede, estamos diante de um ministro que dialogou com Vorcaro sobre bloquear, possivelmente, sua prisão e utilizou uma nota oficial do STF para veicular versão falsa dos fatos. Grave pic.twitter.com/t7Cv2WM5Ax March 7, 2026

De acordo com O Globo, o material analisado pela Polícia Federal mostra trocas de mensagens via WhatsApp entre Vorcaro e um número associado ao ministro no dia 17 de novembro de 2025. O jornal sustenta que o conteúdo não é resultado de uma simples comparação de horários entre registros feitos em blocos de notas do banqueiro e mensagens enviadas posteriormente.

Extração técnica feita pela Polícia Federal

Segundo a reportagem, os dados foram obtidos a partir de um procedimento técnico realizado com software especializado de perícia digital. O sistema utilizado permite visualizar simultaneamente a tela do WhatsApp com as mensagens e também os arquivos enviados na conversa.

Ainda de acordo com o jornal, a ferramenta foi capaz de recuperar inclusive imagens enviadas no formato de visualização única — recurso do aplicativo que normalmente impede que o conteúdo seja acessado novamente após ser aberto.

O material exibido na reportagem apresenta o nome e o número associados ao ministro Alexandre de Moraes no momento do envio das mensagens. O jornal afirma que essa informação foi conferida e checada antes da publicação.

Para preservar dados pessoais, O Globo informou que o número de telefone do ministro utilizado na época das conversas foi ocultado nas imagens publicadas na reportagem impressa e digital.

Reações e emojis registrados na conversa

Segundo o material analisado, o número identificado como pertencente ao ministro teria respondido quatro vezes às mensagens enviadas por Daniel Vorcaro com imagens de visualização única.

Além disso, a reportagem afirma que o contato teria reagido com emojis de aprovação à primeira e à última mensagem enviadas pelo banqueiro.

O jornal informou que os dados foram verificados ao longo da quinta-feira (5) com fontes que acompanham de perto os desdobramentos do caso.

Moraes nega ter recebido mensagens

Após a divulgação da reportagem, Alexandre de Moraes divulgou uma nota por meio do Supremo Tribunal Federal negando ter recebido as mensagens mencionadas pelo jornal.

A manifestação foi tornada pública nesta sexta-feira e responde diretamente ao conteúdo divulgado pela reportagem.

Diferença em relação ao material enviado à CPMI do INSS

Segundo O Globo, o material obtido pela Polícia Federal difere daquele que havia sido encaminhado anteriormente à CPMI do INSS.

No caso da comissão parlamentar, parte das informações apresentadas se baseava na comparação entre horários de textos registrados em blocos de notas do celular de Vorcaro e supostas mensagens enviadas posteriormente.

Já o conteúdo examinado pela PF, segundo o jornal, resulta de uma extração técnica realizada diretamente no aparelho do banqueiro, o que permitiria visualizar as conversas tal como aparecem na interface do aplicativo.

A reportagem afirma que esse procedimento possibilitou recuperar as mensagens e arquivos compartilhados, incluindo imagens originalmente enviadas com visualização única.