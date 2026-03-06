Folha cobra, em editorial, explicações de Alexandre de Moraes

247 - O jornal Folha de São Paulo publicou um editorial em que cobra esclarecimentos do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes após revelações envolvendo um contrato milionário e supostas mensagens trocadas com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. Segundo o editorial, a situação se agravou após a divulgação de supostas mensagens trocadas entre o ministro e Vorcaro.

Em uma das conversas, conforme reportagem mencionada pelo editorial, o ex-banqueiro teria perguntado: “Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear?”. Ainda de acordo com o relato citado, Moraes teria respondido utilizando textos transformados em imagens de visualização única, programadas para desaparecer após serem visualizadas.

Negativa do ministro

O ministro Alexandre de Moraes negou, em nota ter recebido as mensagens mencionadas na reportagem. Em declaração citada pelo editorial, classificou a informação como “ilação mentirosa no sentido, novamente, de atacar o Supremo Tribunal Federal”.

Para a Folha, entretanto, a resposta não esclarece as dúvidas levantadas. O editorial observa que o jornal que divulgou as mensagens afirma ter confirmado o número de celular do ministro no material apreendido pela Polícia Federal.

O uso de imagens que desaparecem após a leitura também foi apontado como um procedimento incomum. O texto acrescenta que, em outras conversas privadas citadas na investigação, Vorcaro teria mencionado encontros presenciais com Moraes.

Questionamentos sobre transparência

Mesmo destacando que não há comprovação de irregularidades contra o ministro até o momento, o editorial sustenta que o contrato milionário envolvendo o escritório da esposa de Moraes e a menção ao nome do magistrado nas investigações exigem explicações mais detalhadas. Segundo a Folha, a ausência de esclarecimentos mais amplos poderia afetar a credibilidade do próprio Supremo Tribunal Federal.

Outro ministro citado no caso

O editorial também menciona a participação do ministro Dias Toffoli no episódio. De acordo com o texto, ele deixou a relatoria do inquérito relacionado ao Banco Master apenas após surgirem informações sobre transações entre a empresa Maridt, da qual é sócio, e um fundo de investimentos ligado a Vorcaro.

A Folha afirma que a saída de Toffoli da relatoria ocorreu por meio de uma solução adotada pelos ministros do tribunal que permitiu a substituição sem que ele declarasse formalmente impedimento.

Decisões posteriores no processo

O editorial também cita decisão do ministro Gilmar Mendes, que suspendeu a quebra de sigilos bancário, fiscal e telemático da empresa Maridt. A medida foi interpretada pelo texto como mais um movimento relevante no andamento do caso.

Para a Folha, Toffoli não teria isenção para julgar a prisão de Vorcaro. Já em relação a Alexandre de Moraes, o jornal afirma que são necessárias explicações detalhadas sobre eventuais contatos e relações, inclusive familiares, com o ex-banqueiro.