Mensagens indicam que Vorcaro ocultou R$ 482 milhões em imóveis em Miami

247 - Conversas privadas indicam que o banqueiro Daniel Vorcaro teria adquirido imóveis de alto padrão em Miami avaliados em cerca de R$ 482 milhões, ao mesmo tempo em que afirmou à Polícia Federal não possuir residência na cidade norte-americana. As mensagens mostram detalhes das negociações e da estrutura usada para realizar as transações.As informações foram divulgadas em reportagem da colunista Natália Portinari, do UOL, que teve acesso a trocas de mensagens e documentos relacionados às aquisições imobiliárias.

Em uma das conversas, datada de setembro, Vorcaro comemora a evolução da compra de um dos imóveis. “Nem acredito que (consegui) aquela casa naquele preço. Só o terreno é único”, escreveu. Em resposta, Martha Graeff afirma: “Amor, você é um visionário”.

Depoimento à polícia federal

Apesar das mensagens que mencionam propriedades nos Estados Unidos, Vorcaro declarou à Polícia Federal, em depoimento prestado em 30 de dezembro, que não possuía casa em Miami.

“Apesar de a mídia ter anunciado, eu não tenho. Tenho a locação de um imóvel lá”, afirmou durante o depoimento.

Mansão de R$ 446 milhões em bay point

Uma das aquisições identificadas envolve uma mansão em Bay Point, condomínio fechado à beira da Baía de Biscayne. Em 10 de janeiro de 2025, a empresa Goldbeach Properties LLC pagou cerca de R$ 446 milhões pelo imóvel, valor que se tornou o mais alto já registrado em vendas no bairro — o recorde anterior, de 2023, era de R$ 202 milhões.

A propriedade possui aproximadamente 1.900 metros quadrados, 11 quartos, piscina e dois píeres com cerca de 120 metros de frente para a baía. Autorizações para demolição e construção de uma nova residência já haviam sido emitidas em agosto e setembro de 2024, antes mesmo da formalização do contrato de compra.

A Goldbeach Properties LLC possui endereço em Provo, no estado de Utah, e foi registrada no Delaware, jurisdição conhecida pelo alto grau de sigilo societário.

Pouco mais de um mês após essa transação, em 13 de fevereiro, a mesma empresa comprou outra casa localizada do outro lado da rua por cerca de R$ 36,25 milhões.

Cobertura de luxo no four seasons surf club

Outra empresa citada nas mensagens é a Ocean View Capital Management, utilizada para alugar uma cobertura onde Martha Graeff passou a residir em Miami, no empreendimento de luxo Four Seasons Surf Club.

Em conversa de 28 de outubro de 2024, ao receber documentos do contrato de locação, Martha questionou: “O que é a Ocean View?”. Vorcaro respondeu: “Empresa que alugou, amor”. Logo depois, pediu os dados do documento americano dela para incluí-la no contrato como moradora.

Meses depois, em fevereiro de 2025, Martha confirmou o endereço do imóvel em mensagem: “Martha Graeff, 9111 Collins Ave Apt N PH4, Surfside FL 33154”.

Preocupação com exposição do patrimônio

Mensagens trocadas em dezembro de 2024 também mostram preocupação do banqueiro com a visibilidade das propriedades. Em um diálogo enviado à meia-noite e 33 do dia 4, Vorcaro escreveu: “Acredita que o presidente do Bacen já falou da nossa casa”.

Ele se referia a Roberto Campos Neto, então presidente do Banco Central. Martha perguntou: “Da casa de Miami? Como ele sabe?”. O banqueiro respondeu: “Pois é. Falou lá dentro do Banco Central. Nada demais. Só te dizendo”.

Outros imóveis ligados às empresas

Além das duas casas em Bay Point, registros apontam a compra de outro imóvel em Miami por empresa ligada ao mesmo endereço da Goldbeach Properties.

Um apartamento no edifício Asia, em Brickell Key, foi adquirido por cerca de R$ 14,7 milhões em março de 2023 pela Brickell Palm Holdings LLC, empresa da Flórida cujo endereço postal corresponde ao mesmo parque empresarial em Provo, Utah.

Documentos da associação de moradores do prédio indicam como comprador “Brickell Palm Holdings LLC – Antonio C Freixo Junior”. Antônio Carlos Freixo Júnior é sócio da Entre Investimentos e aparece ao lado de Vorcaro em processo na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que investiga suposta manipulação de cotas de fundo imobiliário.

Procurado, Freixo afirmou que o imóvel lhe pertence e não possui relação com a Goldbeach. “Antônio Freixo é proprietário de um imóvel adquirido por meio da Brickell Palms, empresa administrada por Agente Registrado/Registered Agent que administra imóveis para terceiros nos Estados Unidos, não possuindo qualquer relação com a Goldbeach ou outros clientes do agente de registro”, declarou.

O endereço em Utah utilizado por algumas dessas empresas pertence à MIG Inc., companhia financeira que atua sob a marca Mosaic e oferece serviços a clientes de alto patrimônio em mais de 70 países, incluindo o que descreve como “serviços especiais” para “circunstâncias específicas”. Questionada sobre as estruturas offshore associadas às empresas citadas, a MIG não respondeu aos contatos do UOL.

Empresa do pai comprou mansão na flórida

Registros corporativos também indicam a criação, em setembro de 2022, da empresa Sozo Real Estate Inc., constituída na Flórida por Henrique Vorcaro, pai de Daniel. A companhia tinha como diretora Natália Zettel, filha de Henrique e irmã de Daniel, casada com o pastor Fabiano Zettel, da Igreja da Lagoinha.

Cinco meses após a abertura da empresa, em fevereiro de 2023, a Sozo adquiriu uma mansão no condomínio Isleworth, em Windermere, próximo a Orlando, por cerca de R$ 183 milhões, incluindo mobiliário e obras de arte. A região é conhecida por concentrar propriedades de alto padrão e já foi residência do golfista Tiger Woods.