Elon Musk diz que prisão de Moraes “está a caminho” por suposta ligação com banco Master

247 - O empresário Elon Musk, proprietário da rede social X (antigo Twitter), voltou a criticar publicamente o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Em uma interação na plataforma nesta quinta-feira (12), Musk afirmou que uma eventual prisão do magistrado “está a caminho”, ao responder a uma publicação do jornalista estadunidense Glenn Greenwald.

Segundo o jornal O Estado de São Paulo, o comentário ocorreu após Greenwald compartilhar uma notícia sobre supostas ligações entre Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, que é investigado por fraudes financeiras.

Comentário de Musk nas redes sociais

Na publicação feita na rede social X, Glenn Greenwald também recuperou um post antigo de Elon Musk, divulgado em agosto de 2024. Na ocasião, o bilionário havia publicado uma imagem criada por inteligência artificial que mostrava o ministro do STF atrás das grades. Na postagem, Musk escreveu: “Um dia, Alexandre, essa foto da sua prisão será real. Guarde minhas palavras”.

Ao comentar novamente o assunto nesta quinta-feira, Musk respondeu diretamente à publicação do jornalista e afirmou: “ainda não, mas (a prisão) está a caminho. Por que arrumar briga comigo? Que bobagem”.

Embate entre Musk e Moraes no STF

A troca de críticas ocorre no contexto do inquérito das chamadas milícias digitais, conduzido no Supremo Tribunal Federal. A investigação apura a atuação de grupos suspeitos de disseminar notícias falsas e campanhas de desinformação em redes sociais.

Em abril de 2024, Alexandre de Moraes determinou a abertura de um inquérito contra Elon Musk. O empresário passou a ser investigado por suspeita de “instrumentalização criminosa” da plataforma X, além de possíveis casos de desobediência a decisões judiciais, obstrução à Justiça em contexto de organização criminosa e incitação ao crime. Na terça-feira (10), Moraes decidiu arquivar o inquérito que investigava Musk.

Contrato com o Banco Master e investigações

A notícia comentada por Musk está relacionada a reportagens sobre o Banco Master e seu controlador, Daniel Vorcaro. O caso ganhou repercussão após vir à tona um contrato firmado entre a advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro do STF, e a instituição financeira.

O acordo previa pagamento de R$ 129 milhões para que o escritório ligado à família do ministro atuasse na defesa de interesses do banco e de Vorcaro junto ao Banco Central, à Receita Federal e ao Congresso Nacional.

Investigações da Polícia Federal também apontam que Daniel Vorcaro e Alexandre de Moraes trocaram mensagens por WhatsApp ao longo do dia 17 de novembro de 2025, data em que foi cumprida a primeira ordem de prisão contra o banqueiro.

Em nota, Viviane Barci de Moraes afirmou que os serviços prestados ao Banco Master concentraram-se em atividades de compliance. Segundo ela, o trabalho envolveu a implementação de mecanismos de conformidade e a revisão do código de ética e de conduta da instituição.

O Supremo Tribunal Federal também divulgou posicionamento sobre o caso. De acordo com a manifestação atribuída a Moraes, as mensagens citadas nas investigações não teriam sido enviadas diretamente ao telefone do ministro, mas a outros contatos presentes na agenda de Daniel Vorcaro.

Reportagens, contudo, apontaram que o código-fonte de um programa utilizado pela Polícia Federal levanta questionamentos sobre essa explicação apresentada pelo magistrado.