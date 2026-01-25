Marcelo Uchôa explica o raio de Brasília: bandidos expondo alienados ao risco

247 - O jurista e professor Marcelo Uchôa comentou, nas redes sociais, o episódio do raio ocorrido em Brasília e usou o fato para criticar duramente o que classificou como um padrão histórico de manipulação e mentira da extrema-direita brasileira.

Um raio atingiu participantes do ato convocado pelo bolsonarista Nikolas Ferreira (PL-MG) nas proximidades da Praça do Cruzeiro, em Brasília, onde estava previsto o encerramento do ato, neste domingo (25), provocando pânico entre os participantes e deixando pessoas feridas.

Em postagem nas redes sociais, Marcelo Uchôa ironiza a possibilidade de setores extremistas recorrerem a interpretações sobrenaturais caso o contexto político fosse outro. Segundo ele, esse tipo de leitura não é ocasional, mas parte de uma estratégia recorrente que expõe pessoas vulneráveis a riscos reais.

“Se fosse o contrário (o raio!) certamente teriam o disparate de dizer que fora aviso divino. Tem sido assim na história recente da extrema-direita brasileira: bandidos expondo pessoas alienadas aos riscos do banditismo. E sempre mentindo. Até quando isso seguirá? Só posso lamentar”, enfatizou.

Na avaliação do advogado, o uso seletivo de símbolos religiosos e de explicações místicas serve para encobrir práticas políticas irresponsáveis e para manter uma base de apoiadores em permanente estado de alienação. Ele sustenta que essa dinâmica contribui para a normalização da desinformação e para a banalização de situações que envolvem risco à integridade das pessoas.

— Marcelo Uchôa (@MarceloUchoa_) January 25, 2026








