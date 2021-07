"Espero que Marcelo Ramos saia das palavras e vá aos atos", diz Glauber Braga sobre impeachment

247 - O deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) reagiu ao posicionamento do vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, que pediu ao presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), acesso a todos os pedidos de impeachment de Jair Bolsonaro.

“Espero que Ramos saia das palavras e vá aos atos. Que receba o impeachment quando estiver no exercício da presidência ou deixe de passar pano e cobre com afinco do seu aliado Lira, que está sendo cúmplice do genocídio, para que o faça”, cobrou o psolista em entrevista à Revista Fórum.

Em postagem nesta terça-feira (20) pelo Twitter, o vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos, disse ter recebido uma cópia do superpedido de impeachment contra Jair Bolsonaro. De acordo com o parlamentar, algumas denúncias "parecem bem consistentes".

O deputado Glauber Braga disse ainda que Marcelo Ramos adote postura diferente da do ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia (DEM-RJ) que se recusou a dar seguimento a qualquer pedido de impeachment contra Bolsonaro. “Espero [que o Marcelo Ramos] que não se iguale a Maia no papel de bravateiro sem ação concreta contra Bolsonaro”, afirmou.

