Espionagem contra Camilo Santana pode ter tido como alvos Lula e Janja

Em 2021, quando a residência do então governador foi espionada com uso de drone, Lula e Janja fizeram uma visita à casa de Camilo Santana

247 - A investigação da Polícia Federal (PF) sobre o esquema de espionagem ilegal na Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante o governo Jair Bolsonaro (PL) revelou que o grupo criminoso teve como um de seus alvos o ex-governador do Ceará e hoje ministro da Educação Camilo Santana (PT). O grupo criminoso utilizou drones para monitorar ilegalmente a residência de Camilo.

Contudo, há rumores de que a intenção teria sido, na realidade, espionar o próprio presidente Lula (PL), que em agosto de 2021 esteve na casa do então governador com a hoje primeira-dama, Janja. Na ocasião, ambos posaram para uma fotografia, em uma imagem que ganhou grande repercussão à época. A espionagem ilegal na casa de Camilo Santana também ocorreu em 2021, segundo a investigação. >>> PF apura se o comando da Abin obstruiu investigações sobre o caso Ramagem já no governo Lula

“A Polícia Federal destaca episódios que elucidam a hipótese delitiva, como na conduta de Paulo Magno (gestor do sistema First Mile), que teria sido flagrado pilotando um drone nas proximidades da residência do então governador do Ceará Camilo Santana”, diz trecho da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que autorizou a operação da PF contra o grupo criminoso nesta quinta-feira (25). Segundo os investigadores, o monitoramento na casa de Camilo Santana teria indícios de uma "simples ação de inteligência de acompanhamento", e não de uma operação de inteligência da Abin.

