Esquerda e direita apresentarão "superpedido" de impeachment e organizam pressão sobre Lira

Além de campanhas nas redes sociais e um ato nacional, será divulgado um manifesto, que está sob a responsabilidade de Talíria Petrone e Kim Kataguiri. "Há abismos que separam os campos políticos. Mas tem algo que nos unifica, que é a necessidade do impeachment do Bolsonaro para que o país possa respirar", disse a deputada edit

247 - Políticos de diferentes partidos, associações, movimentos sociais, estudantes, juristas e lideranças religiosas se reuniram na tarde desta sexta-feira (23) na Plenária Nacional do Impeachment, que formulará um "superpedido" de impeachment de Jair Bolsonaro.

Na reunião, os participantes decidiram que, além de protocolar o pedido de afastamento de Bolsonaro que aglutinará em uma única peça as mais de 100 solicitações já apresentadas, será realizado também um manifesto ao país denunciando os crimes cometidos pelo ocupante do Palácio do Planalto e convocando o povo a se mobilizar pelo "Fora Bolsonaro". Isto será somado a uma campanha nas redes sociais e um ato nacional para pressionar o presidente da Câmara, Arthur Lira, a dar prosseguimento ao processo.

O manifesto será elaborado, segundo a Folha de S. Paulo, pela deputada federal Talíria Petrone (PSOL-RJ) e pelo deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP). "Há abismos que separam os partidos, parlamentares e campos políticos que estavam lá. Não são pequenas diferenças que me separam do Alexandre Frota (PSDB), do Kim, da Joice. Mas tem algo que nos unifica neste momento, que é a necessidade do impeachment do Bolsonaro para que o país possa respirar. Há um entendimento comum sobre a necessidade de interrupção do ciclo de barbárie no país", afirma Talíria.

"A ideia é juntar parlamentares, sociedade civil, mercado financeiro, artistas, para mostrar que existe demanda da sociedade civil para que o impeachment seja pautado", declarou Kataguiri.

A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP), ex-bolsonarista, sugeriu a criação de um grupo para tratar da comunicação da articulação.

O coordenador nacional da Central de Movimentos Populares (CMP), Raimundo Bonfim, considerou a reunião muito positiva e parabenizou a iniciativa de articulação. "É chegada a hora de somar aos atos virtuais as ações de rua em defesa do impeachment, obviamente respeitando o distanciamento social".

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.