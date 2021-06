Está "quase certo", diz Bolsonaro sobre filiação ao Patriota

247 - Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira (1) que está "quase certa" sua filiação ao Patriota e comparou as tratativas com o partido a um "casamento". Nesta segunda-feira (31), o senador Flávio Bolsonaro, filho do chefe do governo federal, anunciou sua filiação ao mesmo partido.

"Está quase certo. Estamos negociando. É como um casamento, né? Programado, planejado, para não dar problema", declarou Bolsonaro a apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, em Brasília.

