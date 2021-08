'Estão esticando a corda', diz ex-ministro Marco Aurélio sobre impeachment de Moraes

"Eu acho que é péssimo, eu não vejo com bons olhos o que está ocorrendo. Temos que respeitar a cadeira de presidente, a cadeira de ministro do Supremo", afirmou o exdecano do STF edit

247 - O ministro aposentado Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), classificou como "péssima" a apresentação do pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes do STF, feita ao Senado por Jair Bolsonaro.

"Estão esticando muito a corda, e isso é muito ruim. Isso não é bom em termos de bem estar para a sociedade. É péssimo em termos de fortalecimento das instituições, o momento, principalmente considerada a crise de saúde, é de temperança, de compreensão, de todos estarem unidos visando o melhor para o povo", afirmou Marco Aurélio ao Globo.

O ex-decano do STF avaliou que o gesto de Bolsonaro não ajuda no estabelecimento das relações entre os Poderes e não tem chances de prosperar no Senado.

"Decisão judicial se observa ou se impugna. Eu acho que é péssimo, eu não vejo com bons olhos o que está ocorrendo. Temos que respeitar a cadeira de presidente, a cadeira de ministro do Supremo, isso é o que convém. São os tempos estranhos. Onde vamos parar em 2022?", questionou.

