"Eu não acredito mais na honestidade do Bolsonaro", diz Weintraub ao chamá-lo de "porco"

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-ministro da Educação e pré-candidato ao governo de São Paulo Abraham Weintraub diz não acreditar mais que o presidente Jair Bolsonaro (PL) seja ingênuo. Para o antigo aliado, o ex-capitão na verdade é desonesto.

“Eu não acredito mais na honestidade do presidente Bolsonaro. Antes, eu diria o seguinte: ‘Olha, está sendo bobo, ele está sendo usado, ele não está vendo’. [Agora] eu acho que ele é uma pessoa desonesta”, afirmou o ex-ministro uma live transmitida pelas redes sociais no último domingo 24, de acordo com reportagem do portal Carta Capital.

>>>> Arthur Weintraub sinaliza rompimento com Bolsonaro e sugere que bolsonaristas não sejam mais otários

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Eu acho que o presidente Bolsonaro mentiu para a gente, está mentindo e ele vai continuar mentindo. E vou falar aqui com todas as palavras: eu acho que o presidente Bolsonaro é uma pessoa desonesta”, acrescentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As críticas de Weintraub se voltam às alianças do presidente com políticos do chamado Centrão. “Uma pessoa honesta não anda abraçada com o [ex-presidente Fernando] Collor. Uma pessoa honesta não anda abraçada com os Arruda [ex-governador do DF]”, citou o pré-candidato. “Veja: se você estiver num chiqueiro, você não vai encontrar ganso; você vai encontrar porco. O presidente Bolsonaro podia ter escolhido vários caminhos, ele escolheu o caminho do chiqueiro. Se ele escolheu o caminho do chiqueiro, ele é porco. Não tem outra explicação pra isso”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE