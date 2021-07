"Eu temo pela vida dele", diz advogado de Adélio Bispo

"No atual cenário, o Adélio corre sérios riscos, o Brasil hoje é pequeno para o Brasil. Se ele for colocado em liberdade hoje, eu temo pela vida dele porque os ânimos estão muito acirrados", afirmou o advogado edit

247 - Zanone Manuel de Oliveira Júnior, advogado de Adélio Bispo de Oliveira, autor da suposta facada contra Jair Bolsonaro, disse ter certeza que o seu cliente “não dura nada” se conseguir liberdade.

“Acho que ele corre risco de vida se sair sim, corre muito. Nesse cenário político agora então de guerra política, não dura nada aqui fora. Tenho certeza. No atual cenário, o Adélio corre sérios riscos, o Brasil hoje é pequeno para o Brasil. Se ele for colocado em liberdade hoje, eu temo pela vida dele porque os ânimos estão muito acirrados, o que a gente vê nos jornais, o que a gente vê na política, ele não dura na rua”, afirmou o advogado ao jornal O Tempo.

Adélio voltou ao noticiário após comentário feito pelo próprio Bolsonaro ao ser internado para desobstrução intestinal. Adélio cumpre medida de segurança de internação na Penitenciária Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul por “sua alta periculosidade, bem como a existência naquele estabelecimento de unidade básica de saúde e atendimento psiquiátrico adequados ao tratamento que lhe fora imposto”, de acordo com decisão judicial.

