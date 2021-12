“Esse país não precisa disso”, afirmou Lula indignado. “Esse país tem condições de cuidar do seu povo com decência. Vê se o Congresso está preocupado com isso! Não estão”, disse Lula em entrevista histórica ao PodPah edit

247 - O ex-presidente Lula (PT), em entrevista ao PodPah, nesta quinta-feira, 2, falou que se indigna com a miséria vivenciada pelo brasileiro. “Eu tenho um problema de indignação. Vocês viram como está o centro de São Paulo? Viram como está a praça da Sé”, questionou o petista à dupla Igão e Mítico.

“Viram como está a beira do rio Tamanduateí na Avenida do Estado. Esses dias a Janja me mostrou uma fotografia de um cara, um depoimento de um velho de noventa anos em que ele dizia: ‘o que eu fiz para, aos 90 anos de idade, estar morando na rua?’”, justificou Lula.

“Esse país não precisa disso”, afirmou Lula indignado. “Esse país tem condições de cuidar do seu povo com decência. Vê se o Congresso está preocupado com isso! Não estão! Eu estou com um problema de indignação”, destacou.

“Eu tenho um problema de indignação”, diz Lula ao falar de um idoso de 90 anos que mora na rua em SP. #LulaNoPodPah pic.twitter.com/vI8RJg2jkl PUBLICIDADE December 2, 2021

