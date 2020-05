EUA enviam ao Brasil 2 milhões de doses de cloroquina, que pode matar

Casa Branca disse ainda que enviará em breve 1.000 respiradores ao país. Entidades médicas, como a própria Organização Mundial de Saúde (OMS), não recomendam o uso do medicamento no tratamento por Covid-19 edit

247 - O governo dos Estados Unidos (EUA) anunciou neste domingo (31) o envio de 2 milhões de doses de cloroquina ao Brasil.

Anúncio ocorre após novos estudos comprovarem que o medicamente não é eficaz contra a Covid-19. Estudo da revista médica The Lancet apontou mais mortes por complicações cardíacas do que bons resultados nos pacientes medicados com cloroquina. O estudo fez a França anunciar a suspensão do uso da medicação.

Os Estados Unidos também anunciaram que em breve enviarão 1.000 ventiladores mecânicos (respiradores) para auxiliar no tratamento de brasileiros infectados por Covid-19.

