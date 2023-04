Ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid diz à PF que buscar presentes era normal

Apoie o 247

247 - O tenente-coronel do Exército Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro na Presidência, prestou depoimento à Polícia Federal nesta quarta-feira (5), em São Paulo, no inquérito sobre as joias sauditas. Jair Bolsonaro também depôs à PF nesta quarta.

Mauro Cid afirmou que buscar presentes recebidos por Bolsonaro era algo “normal” na Ajudância de Ordens da Presidência, segundo o jornalista Igo Gadelha, do Metrópoles. O militar disse também que o conjunto de joias apreendidos no Aeroporto de Guarulhos com a comitiva do ex-ministro Bento Albuquerque teria sido a primeira vez.

Questionado pela PF sobre a responsabilidade de Bolsonaro na retirada das joias apreendidas pela Receita Federal, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid afirmou que Bolsonaro não teria dado uma ordem enfática para que mandasse retirar as joias, mas que ele teria pedido para ele “verificar” a situação do conjunto de joias apreendido na alfândega.

Um dos conjuntos de joias sauditas, avaliado em 16,5 milhões de reais e que teria a então primeira-dama Michelle Bolsonaro como destinatária, foi apreendido pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos em outubro de 2019 com um membro de comitiva do governo Bolsonaro que retornava da Arábia Saudita.

Outros dois pacotes de presentes chegaram a ser entregues a Bolsonaro. Todos os conjuntos foram devolvidos pelo ex-presidente por ordem do Tribunal de Contas da União (TCU), após a revelação feita pelo jornal O Estado de S. Paulo de que Bolsonaro tentou recuperar as joias apreendidas pela Receita de forma irregular antes do fim de seu mandato.

Em nota na terça-feira, a defesa de Bolsonaro disse que a entrega dos objetos ao órgão "reitera o compromisso da defesa do presidente Bolsonaro de devolver todos os presentes que o TCU solicitar, cumprindo a orientação do ex-mandatário do país, que sempre respeitou a legislação em vigor sobre o assunto."

Um outro presente, recebido dos Emirados Árabes Unidos -- um fuzil da marca Caracal, modelo CAR 816, calibre 5,56 e uma pistola da mesma marca, modelo 1911, calibre 9x19mm -- foi entregue à Polícia Federal. (*Com Reuters)

