Ex-apoiadora da Lava Jato, empresária Rosângela Lyra apoia Lula no primeiro turno: “Moro morreu para mim"

Segundo Ex-embaixadora da Dior, o ex-presidente 'fará uma ótima gestão, com a experiência e inteligência que ele tem'

Carta Capital - A empresária Rosângela Lyra, ex-representante da Dior no Brasil, fez nesta quinta-feira 17 uma enfática defesa da vitória do ex-presidente Lula nas eleições deste ano.

Tradicional eleitora do PSDB e ex-apoiadora da Lava Jato, ela afirmou em entrevista à Veja que o petista “fará uma ótima gestão, com a experiência e inteligência que ele tem e evitando os erros que foram cometidos no passado”.

Segundo Lyra, o mais importante na campanha é assegurar a vitória de Lula no primeiro turno, “porque o período entre o primeiro e segundo turnos pode ser muito traumático”. Também declarou que se irrita ao ver tentativas de estabelecer uma falsa equivalência entre Jair Bolsonaro e Lula: “Um é um tirano, o outro é um democrata”.

