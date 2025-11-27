Ex-braço direito de Ciro Nogueira é alvo de operação contra a Refit

247 - A operação realizada nesta quinta-feira (27) contra empresas do segmento de combustíveis alcançou um nome já conhecido nos bastidores de Brasília: Jonathas Assunção, ex-secretário-executivo da Casa Civil quando a pasta era comandada por Ciro Nogueira (PP-PI).

Segundo Lauro Jardim, do jornal O Globo, Assunção é atualmente executivo da Refit, uma das refinarias que se tornaram foco da investigação que apura um suposto esquema de fraude fiscal capaz de produzir um rombo bilionário aos cofres públicos. Ele foi alvo de um mandado de busca e apreensão, que incluiu a coleta de documentos.

A trajetória de Assunção dentro do governo de Jair Bolsonaro (PL) também chama atenção para conexões políticas construídas no período. Durante sua gestão como número 2 da Casa Civil, sua esposa foi nomeada para um cargo no Ministério de Minas e Energia, com salário de R$ 13 mil, por indicação de Ciro Nogueira.

Antes disso, Assunção atuou como chefe de gabinete de Braga Netto, hoje preso por envolvimento em uma trama golpista. O executivo também foi incluído na lista de testemunhas apresentadas pelo próprio Bolsonaro no caso que apura a tentativa de golpe de Estado.

Em meio às articulações políticas do período, Assunção conseguiu ainda, em 2022, ser eleito para o Conselho de Administração da Petrobras, apesar de ter tido o nome inicialmente rejeitado. No Congresso, ganhou o apelido de “gerente” do orçamento secreto, apelido que refletia sua atuação na interlocução com parlamentares.