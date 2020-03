Ex-jogador Tinga foi um dos que ajudaram Bolsonaro a preparar o pronunciamento na TV

Com passagens por clubes como Grêmio, Cruzeiro e Internacional, o ex-jogador de futebol Tinga participou de uma reunião do "gabinete do ódio", para definir as diretrizes do pronunciamento feito por Jair Bolsonaro sobre o coronavírus edit

247 - Com passagens por clubes como Grêmio, Cruzeiro e Internacional, o ex-jogador de futebol Tinga, que atuava como meio-campo, participou de uma reunião do vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) junto com outros membros do chamado "gabinete do ódio", para definir as diretrizes do pronunciamento feito por Jair Bolsonaro na noite desta terça-feira (24) sobre o coronavírus.

De acordo com reportagem dos jornalistas Gustavo Uribe e Talita Fernandes, na Folha de S.Paulo, assessores presidenciais afirmaram que a ideia do encontro era tentar polarizar o debate para municiar o eleitorado bolsonarista a voltar a sair em defesa do governo.

"A avaliação é de que, diante do clima de animosidade, era hora de orientar a militância digital apontando inimigos, no caso os veículos de imprensa e os governos estaduais, mobilizando os eleitores fiéis a responderem às críticas contra a gestão federal", destaca a matéria.

No pronunciamento, Bolsonaro voltou a comparar o coronavírus a uma "gripezinha" ou a um "resfriadinho". "O grupo de risco é o das pessoas acima de 60 anos. Então, por que fechar escolas? Raros são os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos", acrescentou.

Além de Carlos Bolsonaro, participaram do encontro o senador Flavio Bolsonaro (sem partido-RJ), os ministros Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo), Walter Braga Netto (Casa Civil), Onyx Lorenzoni (Cidadania) e Ricardo Salles (Meio Ambiente).