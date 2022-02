Ex-juiz suspeito e rejeitado no Podemos, Moro promete que ficará no partido

Apoie o 247

247, com Igor Gadelha, no Metrópoles - O ex-juiz suspeito Sergio Moro prometeu a integrantes do Podemos que ficará no partido. A promessa foi feita durante uma reunião do presidenciável com senadores da legenda no último domingo (30/1), em Curitiba.

A conversa aconteceu no escritório do advogado Luís Felipe Cunha, que auxilia Moro na pré-campanha. O próprio Cunha participou do encontro, assim como a advogada Rosângela Moro, esposa do ex-juiz.

Crise no Podemos

Existe uma crise no Podemos no Paraná, onde o partido é controlado pelo senador Álvaro Dias. Segundo a Carta Capital, dirigentes regionais e deputados da sigla estão insatisfeitos com os rumos da candidatura de Moro, pois ela implode acordos regionais, onde há negociações para apoiar o ex-presidente Lula (PT) ou Jair Bolsonaro (PL).

“Ironicamente, Moro corre o risco de perder o palanque justamente em seu estado, o Paraná. Desde o início das tratativas, o Podemos teria uma “trinca” já acertada: o ex-prefeito de Guarapuava Cesar Silvestri Filho concorreria ao governo estadual, Moro à Presidência e Dias ao Senado. Mas nesta manhã, Silvestri esteve em São Paulo e se filiou ao PSDB, abrindo um palanque no estado para a pré-candidatura de João Doria”, informa a Carta Capital.

