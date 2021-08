Ex-ministros da Justiça criticam Bolsonaro por pedido de impeachment contra Moraes

247 - Dez ex-ministros da Justiça dos governos FHC (PSDB), Lula (PT), Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (MDB) assinaram um manifesto contrário ao pedido de impeachment protocolado por Jair Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Eles alegam que não há crime de responsabilidade nas atitudes do ministro que justifique o impeachment e criticam a "inépcia" de Bolsonaro.

"Eventual seguimento do processo surtirá efeitos nocivos à estabilidade democrática, de vez que indicará a prevalência de retaliação a membro de nossa Corte Suprema gerando imensa insegurança no espírito de nossa sociedade e negativa repercussão internacional da imagem do Brasil", diz o documento.

PUBLICIDADE

Assinaram o texto Miguel Reale Jr., Jose Gregori, Aloysio Nunes, Celso Amorim, Jacques Wagner, José Eduardo Martins Cardoso, José Carlos Dias, Tarso Genro, Eugênio Aragão e Raul Jungmann.

Eles pedem que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM), recuse o pedido de impeachment.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE