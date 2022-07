Ex-vice-presidente da Caixa acobertava assédios de Pedro Guimarães, afirma funcionária

Servidora também relatou que Barbosa vigiava as mulheres que mostravam resistência aos abusos: "Vivíamos uma prisão velada" edit

247 - O ex-vice-presidente de Negócios de Atacado da Caixa, Celso Leonardo Barbosa, considerado o então 'número 2' da empresa, acobertava os abusos do ex-presidente Pedro Guimarães. A informação é do Antagonista, que obteve com antecedência o relato de uma funcionária que irá ao ar neste domingo (3) no Fantástico.

De acordo com a funcionária, além de encobrir os comportamentos abusivos de Guimarães, Barbosa também vigiava as mulheres que mostravam resistência ao assédio. “Na verdade, nós vivíamos uma prisão velada. É o mesmo modus operandi. De o 01 assedia e 02 protege com intuito de monitorar”, relatou.

O ex-vice-presidente da empresa renunciou ao cargo na última sexta-feira (1) após ter sido citado pelas cinco funcionárias que denunciaram o assédio de Pedro Guimarães. Barbosa também é investigado pelo Ministério Público Federal por "causar temor" entre as servidoras da Caixa.

