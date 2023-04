'Exército deixou de ser exército e virou milícia fascista nos atos de 8 de janeiro', diz Michel Gherman

Apoie o 247

ICL

247 - O professor de Sociologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e diretor do Instituto Brasil-Israel, Michel Gherman, analisou esta segunda-feira (24) o cenário político do país após a divulgação das imagens de bolsonaristas atacando o Palácio do Planalto.

Entrevista ao programa Boa Noite 247, da TV 247, Gherman afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro produziu uma gramática fascista. "O Exército, no dia 8 de janeiro, e vimos isso acontecer, deixou de funcionar como uma força moderna e passou a ser uma força autoritária, reacionária, uma força vinculada ao passado. O Exército deixou de ser exército e passou a ser uma milícia típica das milícias fascistas", afirmou o pesquisador.

Segundo Michel Gherman, setores da esquerda tiveram uma dificuldade muito grande de perceber que o projeto do bolsonarismo em 2016, 2017 já era um "projeto de extrema-direita fascista". "As mídias tradicionais, inclusive, apoiaram este projeto em algum sentido e não levaram em consideração falas que são claramente fascistas de Bolsonaro. Estamos falando de uma pessoa que elogia Adolf Hitler desde a década de 1990", afirmou.

Segundo o pesquisador, ao não conseguir se reeleger, Bolsonaro deixa de ser o mediador do ódio com a política. "Ele desparece e o subterrâneo vira superfície. Então, a criança que tem 14 anos hoje, dos dez aos 14 ela viveu com Bolsonaro. Agora com Bolsonaro derrotado, o que sobra esntre jovens é o suicídio, a destruição e a morte", afirmou Michel Gherman.

>>> Novas imagens mostram major indicado por Augusto Heleno guiando terroristas no Planalto (vídeo)

Assista à entrevista de Michel Gherman:

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.