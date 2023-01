Exército recebeu bolsonaristas golpistas em quartel, relata governo do Amazonas à Justiça

Além das reuniões com os golpistas, o Exército também cedeu a estrutura do Comando Militar da Amazônia para que acampados guardassem pertences edit

247 - Documentos da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas e da Procuradoria-Geral do Estado enviados à Casa Civil e ao Judiciário relatam que o Comando Militar da Amazônia recebeu individualmente, dentro do quartel, bolsonaristas golpistas que estavam acampados no local. A informação é do colunista Carlos Madeiro do portal Uol.

Além das reuniões com os golpistas, o Exército também cedeu a estrutura do local para que os acampados guardassem pertences.

>>> Exército não ajuda em desmobilização de acampamento golpista no Comando da Amazônia

Vale destacar que, no dia do desmonte do acampamento golpista, os militares não apoiaram a operação, que foi executada apenas por agentes da Polícia Militar, da Polícia Civil, e do Detran, do governo estadual; e da Guarda Municipal e do serviço de limpeza urbana, do Município.

Ao longo dos 70 dias de funcionamento do acampamento, os comandantes do Exército demonstraram aceitação e leniência em relação aos bolsonaristas "do início ao fim".

