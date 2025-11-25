Expulsão de Celso Sabino avança no União Brasil

247 - O União Brasil decidiu encaminhar, na terça-feira (25), o processo de expulsão do ministro do Turismo, Celso Sabino, após deliberação do Conselho de Ética da sigla. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo, cuja reportagem detalha os desdobramentos internos do partido.

Segundo a publicação, a medida ainda será submetida à Executiva Nacional do União Brasil, que deve concluir a análise até domingo (8). Sabino, atualmente licenciado do mandato de deputado federal pelo Pará, já vinha sendo alvo de punições internas, incluindo a destituição do comando do diretório estadual e a restrição para exercer qualquer função em nome da legenda.

A crise entre Sabino e o partido se agravou desde setembro, quando a cúpula do União Brasil emitiu um ultimato e sinalizou a saída da base do governo federal. O ministro chegou a comunicar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva que pretendia deixar o cargo, mas voltou atrás e permaneceu na pasta. A manutenção de Sabino — vista como improvável por parte da direção partidária — levou integrantes do União a intensificar o processo disciplinar.

A permanência do ministro também está relacionada à relevância política do Turismo para parlamentares interessados em direcionar emendas às suas bases eleitorais. Uma normativa interna, porém, estabelece punição aos filiados que não pedirem exoneração de cargos em caso de rompimento institucional com o governo.

O distanciamento entre o União Brasil e o Palácio do Planalto ocorreu após reportagens do UOL e do ICL associarem o presidente do partido, Antônio Rueda, a aeronaves supostamente utilizadas pelo PCC. Conforme as matérias, aviões que teriam ligação com Rueda foram alvo de investigações da Polícia Federal. Em resposta, ele afirmou não possuir as aeronaves mencionadas e repudiou "com veemência qualquer tentativa de vincular seu nome a pessoas investigadas ou envolvidas com a prática de algum ilícito". A legenda divulgou nota manifestando "solidariedade" ao dirigente.

O desgaste também foi exposto em uma reunião ministerial realizada em agosto, quando Lula declarou não apreciar pessoalmente Rueda, conforme noticiado por O Globo. O episódio aprofundou a ruptura entre o governo e a direção partidária, que desde então avalia sanções internas a Sabino.

A Executiva Nacional deve concluir o julgamento nas próximas semanas, definindo o futuro do ministro dentro do União Brasil e indicando os próximos passos da legenda em relação à base governista.