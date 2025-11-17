“Não fiz nada de errado”, diz Celso Sabino sobre possível expulsão do União Brasil

247 - O ministro do Turismo, Celso Sabino, voltou a defender sua permanência no governo Luiz Inácio Lula da Silva e afirmou que não cometeu qualquer infração que justificasse sua expulsão do União Brasil. A discussão sobre seu futuro partidário ganhou força após sua decisão, anunciada em outubro, de continuar na gestão federal.

Sabino explicou que o União Brasil marcou para 24 de novembro uma reunião do Conselho de Ética que poderá definir sua permanência na legenda. Questionado sobre o risco de expulsão, foi categórico: "Eu não fiz nada de errado. Eu tenho a minha consciência tranquila, limpa", declarou.

Em seguida, reforçou que presta contas com transparência ao partido e ao país. "Eu não fiz nada, não devo nada para ninguém, estou aqui com a minha cabeça erguida, com sentimento de dever cumprido pelos resultados que a gente entregou, pela essa COP que a gente tá deixando aqui um grande legado pra cidade de Belém, pro povo do Brasil como um todo. Então, sigo firme, de peito aberto", afirmou.

O ministro voltou a criticar a possibilidade de o partido tomar uma decisão tão drástica às vésperas do ciclo eleitoral. "Assim, sem razão nenhuma, não teve nenhum fato que pudesse legitimar isso aí. E assim, a minha humilde opinião aqui é que inclusive o melhor pro país, pro progressismo, pra democracia, pro desenvolvimento, pra geração de emprego no nosso país, pro crescimento, o orgulho do povo brasileiro, como tá acontecendo, seguir sob o comando do presidente Lula", declarou.

Sabino também ressaltou que sua atuação à frente do Turismo tem contribuído para o fortalecimento do setor. "A gente tem tanto número positivo no turismo, tanta coisa boa que aconteceu graças ao nosso empenho, ao trabalho que a gente vem fazendo. Eu tenho certeza que a agremiação partidária deveria inclusive se assenhorar disso, porque afinal de contas eu sou filiado ao partido, né? Olha aqui que resultado bom que a gente tá trazendo pro Brasil", completou.