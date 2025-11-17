FAB inicia testes de mísseis de longo alcance com caças Gripen

247 - A Força Aérea Brasileira (FAB) dará início, nos próximos dias, a uma série de exercícios militares com mísseis de longo alcance utilizando os caças F-39 Gripen em Natal (RN). De acordo com a agência Sputnik Brasil, quatro caças foram deslocados da Base Aérea de Anápolis (GO) para participar das atividades, que ocorrerão ao longo de três semanas. Os testes envolverão drones de alta performance como alvos simulados, etapa essencial para validar os sistemas de armas integrados à nova frota.

Avanço na integração dos sistemas de armas

Embora o caça Gripen tenha sido declarado operacional em abril, o processo de certificação completa segue em curso. Os exercícios em Natal têm como foco principal a integração dos mísseis Meteor e Iris-T, armamentos avançados que ampliam significativamente o alcance e a precisão das missões de defesa aérea.

Perspectiva de plena capacidade operacional

O tenente-coronel Ramon Fórneas, comandante do Esquadrão Jaguar, explicou que a frota deve atingir sua capacidade plena em 2026. Segundo ele, essa fase permitirá que os Gripen assumam gradualmente as funções hoje desempenhadas pelos veteranos F-5, fortalecendo a capacidade de resposta da defesa aérea brasileira.