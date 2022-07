Fachin cria grupo de trabalho para enfrentar violência política nas eleições

Apoie o 247

247 - O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edson Fachin, criou na quinta-feira, 21, um grupo de trabalho na Corte para o “enfrentamento à violência política nas eleições de 2022”. A decisão vem em meio a novos atentados terroristas bolsonaristas voltados contra a militância do PT.

Oficialmente, Fachin fundamentou a criação do grupo com base nas denúncias de violência política contra parlamentares mulheres, o atentado ao diretório do PT em Campinas (SP), além de ataques a jornalistas que cobrem a política nacional.

Segundo a revista Veja, o grupo terá 15 integrantes e será coordenado pelo corregedor-geral da Justiça Eleitoral.

“Relatos de violência política que chegaram ao conhecimento deste Tribunal Superior, de atentados à liberdade de imprensa, com suposto viés político, e a necessidade de assegurar o pleno exercício dos direitos fundamentais com segurança e paz nas eleições” são os motivos listados por Fachin para criar o grupo de trabalho.

