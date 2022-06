Fachin responde a ministro da Defesa e diz ter 'elevada' consideração pelas Forças Armadas

Apoie o 247

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edson Fachin, respondeu em ofício nesta segunda-feira (13) a reclamação do ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira.

Na sexta-feira, Nogueira afirmou que as Forças Armadas não se sentem "devidamente prestigiadas" pelo TSE. Ele reclamou que sugestões enviadas pelos militares para o aprimoramento do processo eleitoral não foram levadas em consideração.

"Renovo [...] os nossos respeitosos cumprimentos a vossa excelência [ministro da Defesa], igualmente expressando nossa elevada consideração às Forças Armadas e a todas as instituições do estado democrático de direito no Brasil", afirmou Fachin.

O ministro ainda agradeceu as contribuições dos militares e pediu diálogo "interinstitucional". "Agradeço a apresentação de contribuições ao aprimoramento do processo eleitoral por parte desse Ministério da Defesa, aproveito o ensejo para revitalizar algumas informações sobre os atos de fiscalização e auditoria do sistema eletrônico de votação, reforçando, assim, o necessário diálogo interinstitucional em prol do fortalecimento da democracia brasileira".

O TSE informou nesta segunda-feira que das 15 sugestões apresentadas pelas Forças Armadas, dez foram acolhidas total ou parcialmente; quatro serão analisadas no próximo ciclo eleitoral e uma foi rejeitada.

