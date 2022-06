'Fala como se não pudesse fazer nada': líderes caminhoneiros culpam Bolsonaro por aumento nos combustíveis

Representantes da categoria pedem o fim da política de paridade de preços da Petrobras com o mercado internacional e cobram atitude do presidente edit

247 - Liideranças de caminhoneiros não acreditaram no discurso de Jair Bolsonaro (PT), que afirmou que o "governo é contra qualquer reajuste nos combustíveis" após novo aumento de preços determinado pela Petrobras.

Segundo a coluna do Chico Alves no Uol, o deputado federal Nereu Crispim (PSD-RS), presidente da Frente Nacional em Defesa do Caminhoneiro Autônomo e Celetista, questionou o chefe do executivo, que tem poder para mudar a política de preços da estatal e não o faz.

"Bolsonaro continua querendo tirar a responsabilidade dos seus ombros, isso é uma mentira deslavada, já que a solução está na sua caneta", disse Crispim.

Carlos Alberto Litti Dahmer, diretor da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística (CNTTL), reforça a crítica ao presidente da República: "Ele fala como se o governo fosse contrário ao aumento e não pudesse fazer nada. Só os que idolatram o presidente podem defender o indefensável. Faltam palavras para definir quem tem uma prática completamente separada do discurso."

Ambos são favoráveis à suspensão do Preço de Paridade de Importação, que atrela a precificação dos combustíveis brasileiros ao mercado internacional e ao dólar. Tal política foi adotada durante o governo de Michel Temer e mantida por Bolsonaro desde o início de sua gestão. "É preciso dar um basta nisso", de acordo com Litti.

