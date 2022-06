Família do indigenista Bruno Pereira pede urgência nas buscas: "cada minuto conta"

Apoie o 247

ICL

247 - A família do indigenista Bruno Pereira fez uma apelo para que as buscas por ele e pelo jornalista britânico Dom Phillips sejam intensificadas, pois “cada minuto conta”. A família do indigenista criticou a demora do repasse de informações sobre o desaparecimento do servidor da Fundação Nacional do Índio (Funai), informa o G1.

"Apelamos às autoridades locais, estaduais e nacionais que dêem prioridade e urgência na busca pelos desaparecidos. Já são 48 horas de angústia à espera de notícias".

>>> Desaparecido na Amazônia, indigenista Bruno Pereira recebeu ameaça por bilhete: ‘vamos acertar as contas’

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A família disse que se mantém em oração e tem esperanças de que tenha sido apenas um acidente. “Temos muita esperança de que tenha sido algum acidente com o barco e que eles estejam à espera de socorro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em nota assinada pela companheira de Bruno e dois irmãos, a família pede celeridade nas buscas. "Pedimos às autoridades rapidez, seriedade e todos os recursos possíveis para essa busca. Cada minuto conta, cada trecho de rio e de mata ainda não percorrido pode ser aquele em que eles aguardam por resgate."

>>> PF detém dois suspeitos de envolvimento com o desaparecimento de indigenista e jornalista inglês

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesta terça-feira (7) após forte pressão internacional, o governo brasileiro divulgou uma nota, por meio do Itamaraty, afirmando que irá adotar “todas as providências para levar os perpetradores à Justiça", caso o desaparecimento do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips estiver ligado a atuação de criminosos no Vale do Javari, na Amazônia.

Pereira vinha sendo alvo de ameaças atribuídas a madeireiros, garimpeiros e pescadores ilegais que atuam na região.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE









CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE