Fenae alerta que “Bet da Caixa” põe em risco papel social do banco

247 - A Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae) manifestou preocupação com o novo projeto de apostas esportivas da Caixa, conhecido como “Bet da Caixa”, apontando que a iniciativa pode comprometer o papel social do banco público e desvirtuar sua missão histórica.

Em nota oficial, a Fenae destacou que a criação da plataforma de apostas vai na contramão dos princípios que norteiam a atuação da Caixa, especialmente no financiamento de políticas públicas e programas sociais que beneficiam milhões de brasileiros.

Preocupação com desvio da missão pública

Segundo a entidade, o envolvimento direto do banco público com o setor de apostas representa uma inflexão perigosa na trajetória da Caixa, tradicionalmente reconhecida como agente de fomento social e econômico. A Fenae enfatizou que a prioridade da instituição deve continuar sendo o investimento em habitação popular, saneamento básico e programas de inclusão social, e não a exploração de jogos de azar.

Contexto da "Bet da Caixa"

A Caixa Econômica Federal anunciou, ainda em 2024, a intenção de lançar sua própria plataforma de apostas esportivas. O projeto visa competir no mercado de apostas de cota fixa — segmento que movimenta bilhões de reais no país — e gerar uma nova fonte de receita para o banco público.