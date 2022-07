Fernando Brito, do Tijolaço: "não haverá o 'Bolsonaro light' com que sonham marqueteiros"

Apoie o 247

247 - O jornalista Fernando Brito, em artigo publicado no Tijolaço, criticou a ideia do chamado 'núcleo político' da campanha de Jair Bolsonaro (PL) de tentar vender a imagem de um presidente moderado na convenção do PL que oficializará a candidatura à reeleição.

Segundo Brito, tal estratégia "significaria cometer o maior erro possível no marketing: o de tentar “vender” o candidato por algo diferente do que é e do que levou a possuir uma parcela expressiva do “mercado” eleitoral."

"O roteiro eleitoral de Bolsonaro não foi, não é e nem será o da moderação, porque a adesão à ideia insana que ele tem do poder depende da radicalização feroz, da identificação expressa dos “inimigos” que, na lógica primária de seus adeptos, o impediriam de ser o grande governante que não é. E, a partir daí, na produção de um ódio que galvanize nele este combate", complementa o jornalista.

Brito conclui afirmando que a imagem de um 'Bolsonaro paz e amor' não vai surtir efeito entre seus apoiadores, conhecidos pela agressividade: "guerra e ódio são os combustíveis de suas proeminência politica."

