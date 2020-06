FHC e Ciro propõem frente que boicotaram em 2018, lembra Bernardo Mello Franco

247 - O jornalista Bernardo Mello Franco apontou a incoerência do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e do ex-ministro Ciro Gomes, que defenderam que é preciso "juntar forças" para montar uma frente ampla contra o bolsonarismo.

A defesa foi feita durante debate com a jornalista Miriam Leitão, na Globonews, do qual também participou a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva. Mello Franco lembrou que os três foram convidados a fazer a mesma frente ampla em 2018, e só Marina aceitou.

"Antes do segundo turno da eleição presidencial, a campanha de Fernando Haddad tentou convencer o trio a apoiá-lo em nome do combate ao autoritarismo. Ciro viajou para a Europa, e FH se limitou a dizer que não votaria em Bolsonaro. Só Marina declarou voto crítico no adversário do capitão", destaca Bernardo Mello Franco.

"Curiosamente, agora é o PT de Haddad e Lula que se distancia da formação de uma frente ampla", acrescenta o colunista do Globo.

