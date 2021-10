Filha de Roberto Jefferson, Cristiane Brasil, critica vídeo do pai contra Moraes

Apoie o 247

Por Eduardo Barretto, Metrópoles - A ex-deputada Cristiane Brasil, filha de Roberto Jefferson, criticou o vídeo em que Jefferson faz ataques ao ministro Alexandre de Moraes. Nesta segunda-feira (18/10), Moraes cobrou explicações do governo do Rio de Janeiro e do Hospital Samaritano Barra por um vídeo em que Jefferson, preso, divulgou na semana passada. “Oro em desfavor do Xandão”, disse o presidente do PTB, segurando uma Bíblia.

“Fico muito chateada que pessoas próximas ao meu pai tenham concordado em divulgar esse tipo de vídeo. Deviam estar cuidando da defesa dele, em vez de fazer com que ele continue preso. Elas têm interesse em mantê-lo preso”, afirmou Cristiane Brasil.

