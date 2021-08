Filhos de Bolsonaro estão tensos com possibilidade de prisão

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) demonstrou preocupação com a possibilidade de algum membro do clã presidencial ir para a cadeia. "Qual seria o próximo passo? Prender o presidente? Prender um dos filhos?", questionou. Carlos Bolsonaro está tenso edit

247 - Filhos de Jair Bolsonaro passaram a temer a prisão deles por causa do avanço de investigações no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre milícias digitais e estímulo de manifestações pró-golpe. O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) demonstrou preocupação com a possibilidade de algum membro do clã presidencial ir para a cadeia.

"Qual seria o próximo passo? Prender o presidente? Prender um dos filhos?", questionou o parlamentar. O relato dele foi publicado pela coluna de Bernardo Mello Franco, no jornal O Globo.

"Na família presidencial, o vereador Carlos Bolsonaro é o mais assustado com o avanço das investigações. Quando o TSE fechou a torneira dos sites de fake news, o Zero Dois acusou o golpe e reclamou de 'censura'. Na semana anterior, ele havia protestado contra a prisão de Roberto Jefferson, que classificou como 'injusta'", escreveu o jornalista.

“Qualquer inocente sabe que sua prisão é preocupante não somente a um, mas a todos os brasileiros”, tuitou o vereador. "Sua preocupação parece menos ligada ao ex-deputado do que ao próprio destino", acrescento Mello Franco

O ministro do STF Alexandre de Moraes incluiu Bolsonaro no começo do mês no inquérito fake news por causa dos ataques sem provas à confiabilidade das urnas eletrônicas. O magistrado citou 11 crimes que podem ter sido cometidos por Bolsonaro.

Por determinação de Moraes, a Polícia Federal prendeu no último dia 13 o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, acusado de participação em um esquema de milícia digital.

No começo do mês, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) suspendeu o financiamento a pelo menos 14 sites acusados de fake news, uma prática estimulada pel clã presidencial.

Se Bolsonaro perder o cargo, também perderá a blindagem judicial. Seu antecessor, Michel Temer, sabe o que isso quer dizer. O emedebista chegou a ser preso em 21 de março de 2019, apenas 79 dias depois de deixar o poder. O motivo foi o recebimento de propina no âmbito das obras da usina nuclear de Angra 3, no Rio de Janeiro.

