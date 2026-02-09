Fim da escala 6x1 exige debate aprofundado, diz Edinho Silva

247 – O presidente do Partido dos Trabalhadores, Edinho Silva, afirmou que o debate sobre o fim da escala 6x1 precisa ser tratado com profundidade e responsabilidade, destacando que nenhuma decisão será tomada sem diálogo. A declaração foi feita nesta segunda-feira, 9, durante almoço promovido pelo LIDE, em resposta a uma pergunta de Paulo Solmucci, presidente da Abrasel.

Durante sua intervenção, Solmucci apresentou aos participantes do encontro os custos que o fim da escala 6x1 pode gerar para os empresários, especialmente em setores intensivos em mão de obra, como bares e restaurantes. Ao comentar o tema, Edinho reconheceu a complexidade da questão e afirmou que qualquer mudança nesse modelo de jornada de trabalho depende de um debate aprofundado, envolvendo trabalhadores, empresários e o poder público.

Segundo Edinho Silva, não há espaço para decisões unilaterais ou imposições. Ele ressaltou que nada será feito sem diálogo, reforçando que a construção de soluções para o mundo do trabalho exige maturidade política e negociação entre os diferentes atores da sociedade.

A discussão sobre a escala 6x1 tem ganhado espaço no debate público diante das transformações no mercado de trabalho, das mudanças tecnológicas e das novas demandas por qualidade de vida. Para Edinho, esse tipo de tema só pode avançar se estiver inserido em uma agenda mais ampla de desenvolvimento, capaz de conciliar direitos sociais, sustentabilidade econômica e competitividade das empresas.