Flávio Bolsonaro comemorava a compra da Covaxin com vídeo publicado em fevereiro

O senador Flávio Bolsonaro (Patriotas), em fevereiro deste ano, comemorava a compra da vacina Covaxin, contra a Covid-19, em vídeo publicado no seu canal no Youtube. O governo comprou a vacina indiana por um preço 1.000% maior do que, seis meses antes, era anunciado pela própria fabricante edit

247 - O senador Flávio Bolsonaro (Patriotas), em fevereiro deste ano, comemorava a compra da vacina Covaxin, contra a Covid-19, em vídeo publicado no seu canal no Youtube. “Os esforços do governo do presidente Jair Bolsonaro para adquirir cada vez mais vacinas contra a Covid-19 não param”, declarou.

Em fevereiro, o senador afirmou que “as primeiras 8 milhões de doses do imunizante devem chegar em março, em dois lotes de 4 milhões delas. Em abril, o governo federal espera receber outras 8 milhões de unidades do imunizante. Em maio, é esperado o último lote, com 4 milhões de doses”.

No momento em que Jair Bolsonaro demonstra total descontrole emocional, um escândalo de corrupção na compra de vacinas pode fragilizar ainda mais o seu desastroso governo.

Documentos do Ministério das Relações Exteriores mostram que o governo comprou a vacina indiana Covaxin por um preço 1.000% maior do que, seis meses antes, era anunciado pela própria fabricante.

A ordem para a aquisição da vacina partiu pessoalmente de Jair Bolsonaro.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.