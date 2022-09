Flávio Bolsonaro tenta explicar corrupção imobiliária: "moeda corrente é o real, não dinheiro vivo"

Apoie o 247

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) quebrou o silêncio de sua família ao comentar pelo Twitter nesta quinta-feira (1) a revelação de que os parentes de Jair Bolsonaro (PL) compraram 51 imóveis em dinheiro vivo nas últimas três décadas.

Nas escrituras dos imóveis, obtidas pelo UOL, encontra-se a expressão "moeda corrente" como forma de pagamento. Flávio Bolsonaro alega que o termo se refere ao pagamento em real - a moeda brasileira - e não em dinheiro em espécie. "O desespero da grande mídia com Bolsonaro é grande! 'Moeda corrente' no Brasil é o real, e não 'dinheiro vivo'. E se está na escritura de um imóvel é declarado, transparente, tudo legal", afirmou.

>>> Campanha bolsonarista já admite que corrupção "colou" em Bolsonaro

Segundo apuração do Estado de S. Paulo, no entanto, a expressão "moeda corrente do País contada e achada certa" - ou variações semelhantes - se refere sim ao pagamento em dinheiro vivo.

Comprar imóveis utilizando dinheiro em espécie não é ilegal, mas levanta inúmeras suspeitas, já que a prática é comumente utilizada para esconder esquemas de lavagem de dinheiro.

