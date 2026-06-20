Flávio Bolsonaro defende Neymar após piada de Lula: "é craque"

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à Presidência da República, saiu em defesa de Neymar após uma declaração feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante agenda oficial em Belo Horizonte, Minas Gerais. Em vídeo publicado na noite de sexta-feira (19) na rede social X, o parlamentar classificou o atacante como “craque” e criticou o presidente por suas declarações sobre o jogador. As informações foram divulgadas originalmente pela Folha de S.Paulo.

A manifestação de Flávio ocorreu após Lula ironizar a situação do camisa 10 da seleção brasileira durante um evento voltado ao anúncio de investimentos em oncologia no Sistema Único de Saúde (SUS). O presidente fez referência ao fato de Neymar estar afastado dos gramados e brincou ao comentar uma piada que afirmou ter visto na internet.

O episódio aconteceu enquanto Lula conversava com uma criança presente na plateia. Durante a interação, o presidente falava sobre conquistas das mulheres no esporte e destacou a trajetória de Marta, lembrando que a atleta foi eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo pela FIFA.

Lula faz brincadeira sobre Neymar

Na sequência da conversa, Lula perguntou ao menino quem seria atualmente o melhor jogador de futebol do Brasil. A criança respondeu imediatamente: “O Neymar”.

O presidente então rebateu: “o Neymar não está nem jogando, cara”. A resposta abriu espaço para uma nova brincadeira, que provocou risos entre os presentes no evento.

“Gente, eu vi uma coisa ontem, que o Neymar é o primeiro convocado home office do mundo. Jogador home office. Isso eu vi na internet ontem. Acho, Padilha [ministro da Saúde] que qualquer dia a gente vai ter que fazer uma seleção na inteligência artificial. 11 Pelés”, declarou Lula.

Resposta de Flávio Bolsonaro

A fala repercutiu rapidamente nas redes sociais e motivou a reação de Flávio Bolsonaro. Em vídeo publicado em seu perfil, o senador afirmou que o presidente marcou “mais um gol contra” ao fazer o comentário sobre Neymar.

O parlamentar destacou a trajetória pessoal do jogador e sua atuação fora dos gramados. Segundo Flávio, Neymar é um “brasileiro de origem humilde que venceu na vida”, além de alguém que “inspira milhões de jovens, e mantém um projeto social que ajuda milhares de crianças e famílias”.

Ao longo da gravação, o senador também ampliou as críticas ao governo federal. Flávio afirmou que Lula estaria com o “mandato em modo avião” e mencionou as viagens realizadas pelo presidente ao longo do mandato.

Críticas ao governo e apoio ao jogador

Na publicação, Flávio também fez referência à primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, ao comentar deslocamentos oficiais do chefe do Executivo.

O senador declarou ainda que Lula deveria permanecer mais tempo no país e parar de “torrar o dinheiro dos brasileiros”, expressão utilizada por ele durante o vídeo divulgado nas redes sociais.

Além da gravação, Flávio Bolsonaro reforçou sua posição em uma mensagem escrita publicada no X. “Neymar é craque e Lula é presidente turista. Só um deles tem espaço no coração do brasileiro e pode ter certeza: o Brasil está do lado e torcendo pelo @neymarjr”, escreveu.

Evento em Minas Gerais

A declaração de Lula sobre Neymar ocorreu durante uma agenda do governo federal voltada à área da saúde pública. O evento teve como foco o anúncio de novos investimentos em oncologia no SUS e reuniu autoridades federais e representantes do setor.

Em meio à apresentação das medidas, o presidente interagiu com integrantes da plateia e abordou temas relacionados ao esporte, o que acabou levando à menção ao atacante da seleção brasileira.

A troca de declarações entre Lula e Flávio Bolsonaro transformou um momento da agenda governamental em mais um episódio de repercussão política nas redes sociais, envolvendo um dos atletas mais conhecidos do país.