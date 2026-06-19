Lula ironiza Neymar: “o primeiro jogador home office do mundo” (vídeo)

247 - O presidente Lula (PT) ironizou Neymar nesta sexta-feira (19), em Belo Horizonte, ao chamar o atleta de “o primeiro jogador home office do mundo” durante anúncio de investimentos em oncologia no SUS. A declaração ocorreu enquanto o presidente interagia com uma criança na plateia e comentava a presença de grandes nomes do futebol brasileiro.

De acordo com as informações fornecidas, Lula conversava com o menino sobre avanços conquistados pelas mulheres ao longo dos anos quando destacou a trajetória de Marta, lembrando que a brasileira foi eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo pela FIFA.

Em seguida, o presidente perguntou à criança: “quem é que o Brasil tem bom de bola agora?”. O menino respondeu: “O Neymar”. Lula, então, rebateu: “o Neymar não está nem jogando, cara”.

A resposta abriu espaço para uma nova brincadeira do presidente, que arrancou risadas da plateia ao comentar uma piada que disse ter visto na internet. “Gente, eu vi uma coisa ontem, que o Neymar é o primeiro convocado home office do mundo. Jogador home office. Isso eu vi na internet ontem. Acho, Padilha [ministro da Saúde] que qualquer dia a gente vai ter que fazer uma seleção na inteligência artificial. 11 Pelés”, afirmou Lula.

A fala ocorreu em meio à agenda do governo federal em Minas Gerais, voltada ao anúncio de investimentos na área de oncologia no Sistema Único de Saúde.