BNDES libera R$ 30 bilhões para motoristas comprarem carro novo

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) iniciou nesta sexta-feira (19) a operação do BNDES Move Motoristas, linha de financiamento de até R$ 30 bilhões voltada à compra de carros novos por taxistas e motoristas de aplicativo, com juros reduzidos e prazo de pagamento de até 72 meses.

A nova etapa do Move Brasil permite que condutores com cadastro aprovado na plataforma oficial procurem concessionárias de veículos habilitados para iniciar a análise de crédito. Segundo o BNDES, as concessionárias encaminharão os pedidos às instituições financeiras credenciadas, responsáveis por avaliar o perfil de cada motorista e concluir a contratação do financiamento caso a operação seja aprovada.

Do total previsto para a linha, pelo menos R$ 3 bilhões serão destinados a mulheres e outros R$ 3 bilhões a taxistas. Esses valores são reservas mínimas, e não limites máximos. De acordo com o banco, tanto mulheres quanto taxistas poderão acessar volumes superiores, conforme a demanda pelo programa.

A iniciativa busca facilitar a renovação da frota utilizada como instrumento de trabalho por profissionais que atuam no transporte individual de passageiros. O programa também pretende ampliar o acesso ao crédito para categorias que, segundo o governo, enfrentam dificuldades para obter financiamento nas condições tradicionais do mercado.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, afirmou que a linha pode ampliar a autonomia financeira de motoristas que hoje dependem do aluguel de veículos para trabalhar.

“O Move Brasil vai permitir a milhares de motoristas renovar ou ter seu instrumento de trabalho. Quem hoje paga semanalmente por um carro alugado vai passar a investir em um patrimônio que é seu, o que significa mais autonomia, mais independência e potencialmente mais renda no fim do mês. Para as mulheres, os juros são ainda mais reduzidos, estimulando sua participação numa atividade em que ainda são minoria. O Move Brasil, ao mesmo tempo em que coloca na rua veículos mais eficientes, econômicos e seguros, reafirma o compromisso do governo do presidente Lula com a inclusão produtiva e a transição para uma mobilidade mais sustentável”, afirmou Mercadante.

As taxas de juros definidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) são de até 0,99% ao mês para homens e de até 0,91% ao mês para mulheres. O financiamento poderá ser pago em até 72 meses, com carência de até seis meses.

Para as motoristas mulheres, o programa também permite financiar equipamentos adicionais de segurança. A medida integra a estratégia de ampliar a participação feminina em uma atividade em que elas ainda são minoria.

O Move Brasil é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e já conta com linhas especiais voltadas à compra de caminhões, ônibus e implementos rodoviários. Os recursos são da União, via Tesouro Nacional.

Quem pode participar do Move Brasil

Podem acessar a linha de crédito taxistas devidamente registrados e em atividade, além de motoristas de aplicativo com cadastro ativo há pelo menos 12 meses. No caso dos condutores de aplicativos, também é necessário ter realizado ao menos 100 corridas no período, dentro da mesma plataforma.

O financiamento vale para carros novos de até R$ 150 mil. Os veículos precisam atender a critérios de sustentabilidade e pertencer a montadoras habilitadas no Programa Mover. Podem ser financiados modelos flex, híbridos flex, elétricos ou movidos exclusivamente a etanol.

Como solicitar o financiamento

A solicitação deve ser feita pela página gov.br/movebrasil. No cadastro, o motorista autoriza o compartilhamento das informações necessárias para a verificação de elegibilidade.

Para motoristas de aplicativo, a confirmação de que o profissional está apto a acessar o programa será feita pela própria plataforma em que ele trabalha. Para taxistas, a validação ocorrerá pela Receita Federal, com base nos dados disponíveis no gov.br.

Em até cinco dias úteis após o pedido, o interessado receberá a resposta pela caixa postal do gov.br. Caso seja considerado apto, poderá escolher um veículo enquadrado nas regras do programa e procurar a concessionária para dar sequência ao financiamento.

A instituição financeira credenciada ao BNDES fará a análise de crédito. Se o pedido for aprovado, a contratação será concluída com as condições previstas na linha Move Motoristas.

Garantias para ampliar acesso ao crédito

Taxistas e motoristas de aplicativo também foram incluídos como categorias elegíveis ao Peac-FGI, o Programa Emergencial de Acesso a Crédito, executado por meio do Fundo Garantidor para Investimentos. A medida vale para o Programa BNDES Mais Motoristas.

O Peac-FGI é operacionalizado pelo BNDES e oferece garantia às instituições financeiras em operações de crédito concedidas aos clientes. O objetivo é estimular melhores condições de financiamento, como redução de juros e ampliação de prazo.

A garantia concedida pelo programa pode estar sujeita à cobrança de encargo, que poderá ser repassado pela instituição financeira ao tomador do crédito. O BNDES destaca que a garantia não funciona como seguro de crédito e não elimina as obrigações financeiras assumidas pelo cliente.

Renovação da frota e mobilidade sustentável

A inclusão de taxistas e motoristas de aplicativo no Move Brasil faz parte da política de renovação de frota do governo brasileiro, com critérios sociais, econômicos e ambientais. A iniciativa também está alinhada à Nova Indústria Brasil (NIB), estratégia voltada ao fortalecimento da produção nacional e à transição para uma mobilidade mais sustentável.

Com a nova linha, o governo pretende estimular a substituição de veículos antigos por modelos mais eficientes, econômicos e seguros, ao mesmo tempo em que amplia o acesso ao financiamento para trabalhadores que dependem do carro como ferramenta central de renda.

Passo a passo do Move Brasil para táxis e aplicativos

O primeiro passo é acessar a plataforma gov.br/movebrasil e realizar o cadastro, autorizando o uso dos dados necessários à análise de elegibilidade.

Depois, o motorista deve aguardar a confirmação, que será enviada em até cinco dias úteis pela caixa postal do gov.br.

Com a aprovação, o condutor poderá escolher um veículo novo de até R$ 150 mil, fabricado por montadora habilitada no Programa Mover, e procurar a concessionária para solicitar a compra com financiamento do programa.

Por fim, a instituição financeira fará a análise de crédito. Caso a operação seja aprovada, o financiamento será contratado nas condições previstas pelo Move Brasil.